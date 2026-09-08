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"Впечатление пока парадоксальное". Черданцев - об игре ЦСКА

Комментатор Георгий Черданцев высказался об игре ЦСКА на старте сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Очки дают за победы, а не за качество футбола... Прошел всего лишь месяц со старта чемпионата, команда хорошо подготовилась, на игру ЦСКА не повлияла травма Мойзеса и перемены в обороне. Это результат хорошо проведенной предсезонной подготовки.

Вопрос, как все это будет работать в долгую на протяжении девяти месяцев. Это особенность любого длинного чемпионата. Однако впечатление пока парадоксальное", - сказал Черданцев.

Московский ЦСКА стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата России без поражений. В первых 7 турах команда Дмитрия Игдисамова одержала 4 победы и трижды сыграла вничью. За это время "армейцы" набрали 15 очков и занимают второе место утрнирной таблице, уступая лишь "Краснодару", в активе которого на четыре балла больше.

В субботу, 12 сентября, красно-синие сыграют у себя дома с казанским "Рубином". Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:45 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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