"Впечатление пока парадоксальное". Черданцев - об игре ЦСКА

Вопрос, как все это будет работать в долгую на протяжении девяти месяцев. Это особенность любого длинного чемпионата. Однако впечатление пока парадоксальное", - сказал Черданцев.
Московский ЦСКА стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата России без поражений. В первых 7 турах команда Дмитрия Игдисамова одержала 4 победы и трижды сыграла вничью. За это время "армейцы" набрали 15 очков и занимают второе место утрнирной таблице, уступая лишь "Краснодару", в активе которого на четыре балла больше.
В субботу, 12 сентября, красно-синие сыграют у себя дома с казанским "Рубином". Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:45 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"