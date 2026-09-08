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Голы Мбаппе и Вальверде принесли "Реалу" победу над "Интером"

"Реал" начал общий этап Лиги чемпионов с домашней победы над "Интером".
УЕФА
Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:1 в пользу испанского клуба.

Хозяева создали задел ещё в первой половине встречи. На 14-й минуте Килиан Мбаппе вывел мадридцев вперёд, а спустя девять минут Федерико Вальверде забил второй мяч "Реала".

"Интер" сумел сократить разницу только ближе к концовке. На 77-й минуте Карлос Аугусто поразил ворота мадридцев, однако сравнять счёт итальянской команде не удалось.

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