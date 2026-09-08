На своём поле немецкая команда обыграла "Вильярреал".
Общий этап. 1 тур
Голы: Вейга, 53 (аг), Гирасси, 80, 85 (пен) - Моуриньо, 66, Гирасси, 90+3 (пен).
"Боруссия" Д: Кобель, Антон, Свенссон, Гаду, Рюэрсон, Байер (Пратес, 82), Веерман, Нмеча (Беллингем, 75), Карецас (Нванери, 27, Чуквуэмека, 82), Забитцер (Фабиу Силва, 75), Гирасси.
"Вильярреал": Гулачи, Вейга, Наварро, Моуриньо, Кардона (Фримен, 46), Комесанья, Гуйе, Салиба (Пепе, 59), Бьюкенен (Диатта, 75), Олувасейи (Молейро, 59), Микаутадзе.
Предупреждения: Антон, 38, Наварро, 38, Кардона, 42, Моуриньо, 83.
"Боруссия" Дортмунд победила "Вильярреал" в Лиге чемпионов
Дортмундская "Боруссия" заработала три очка в первом матче общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА