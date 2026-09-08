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Дубль Холанда принёс "Манчестер Сити" победу над "Порту"

"Манчестер Сити" начал выступление в общем этапе Лиги чемпионов с победы в Португалии.
УЕФА
Английский клуб справился с "Порту" со счётом 2:0. Первый тайм встречи на "Драгау" завершился без голов. Сразу после перерыва гости открыли счёт: на 47-й минуте Эрлинг Холанд воспользовался передачей Энцо Фернандеса и вывел свою команду вперёд.

Окончательный результат был установлен уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте норвежский нападающий забил второй мяч, оформив дубль.

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