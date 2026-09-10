Пресс-служба "СКА-Хабаровска" объявила о переходе в команду защитника Александра Жирова и нападающего Максима Максимова, детали соглашения не раскрываются.
Жиров ранее выступал за "СКА-Ростов", "Челябинск", грозненский "Ахмат", калининградскую "Балтику", "Енисей", "Краснодар" и был капитаном немецкого "Зандхаузена". В январе ему исполнится 36 лет.
Максим Максимов был игроком тульского "Арсенала", московского "Торпедо", воронежского "Факела", а также он выступал за латвийский "РФШ", македонский "Вардар" и литовский "Тракай".
Жиров и Максимов стали игроками клуба Первой Лиги
Защитник Александр Жиров и нападающий Максим Максимов нашли себе новый клуб.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"