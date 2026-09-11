CAS отказал Писарскому в удовлетворении жалобы по делу о ставках, но не признал матч договорным

Спортивный арбитражный суд отклонил жалобу Владимира Писарского на решение РФС по первому дисциплинарному эпизоду, сохранив его отстранение.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

CAS оставил в силе решение об отстранении Писарского еще на четыре месяца от любой деятельности, связанной с футболом. Дело касается косвенного участия игрока в ставках.



При этом суд не установил, что Писарский участвовал в договорном матче, намеренно делал ставки или передавал 4 млн рублей Абрамову специально для этих целей. Ключевым стало другое обстоятельство: узнав о возможном использовании уже переданных денег для ставки, футболист не попытался этому помешать.



По версии CAS, такое бездействие можно расценивать как "сознательное принятие риска", а вместе с передачей денег оно образует косвенное участие в ставках.



Представители Писарского приняли решение суда, но подчеркнули, что считают важным отсутствие выводов о договорном характере матча и намеренном участии футболиста в ставках. Теперь сторона игрока ожидает решения по второму дисциплинарному эпизоду.



Источник: пресс-служба компании "Алетейя"