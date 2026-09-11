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Силкин: не надо петь дифирамбы "Динамо", они могут завтра же оступиться

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался о перспективах московского "Динамо" в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
- Я бы пока не пел дифирамбы "Динамо" из-за победы над "Спартаком", они уже в следующем матче могут оступиться. Это всего лишь одна игра, она еще ничего не решает.

Но хочется отметить, что команда постепенно находит и показывает ту игру, которую хочет видеть Шварц. Он точно не плохой тренер, но сможет ли он вернуть "Динамо" трофеи – не знаю. Наверное, до зимы будет понятно, на что будет претендовать команда. "Динамо" давно не хватает стабильности, надеюсь, Шварц сможет это исправить, – сказал Силкин.

За семь туров "Динамо" заработало 13 очков и поднялось на третью строчку в таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" москвичи отстают на шесть баллов. Следующим соперником бело-голубых станет "Оренбург".

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