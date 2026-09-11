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Виктор Панченко объяснил, почему клубы РПЛ перестали разбрасываться деньгами на трансферы

Бывший руководитель селекционных отделов ЦСКА, "Динамо" и "Локомотива" Виктор Панченко в интервью Rusfootball.info объяснил сдержанную активность клубов РПЛ на трансферном рынке.
ФК "СКА Ростов-на-Дону"
Панченко не согласился с тем, что последний день трансферного окна в РПЛ прошел совсем без активности. Он напомнил о нескольких сделках, которые клубы успели провести "на флажке".

"Ну не такая уж сдержанная — Бабаев в "Рубин" перешел, Титков — в "Локо", "Динамо" двух вингеров "на флажке" все же заполучило. Понятно, в лучшие времена брали больше, ажиотаж был соответствующий моменту. Сегодня наши клубы так финансами уже не разбрасываются", — заявил Панченко.

Отдельно специалист обратил внимание на медицинские обследования потенциальных новичков. По его словам, клубы стали особенно тщательно проверять футболистов перед заключением контрактов.

"Видите, как досконально относятся к медосмотру футболистов. Динамовцы забраковали двоих бразильцев, спартаковцы вчера Самородова. Хотя помню, как и моего сына Кирилла два дня "крутили" в ЦСКА, будто "космонавта". А уж когда дело касается латиноамериканцев, вообще нужен глаз да глаз. Здесь нет никакого подвоха, просто тщательный, профессиональный медосмотр. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку", — резюмировал Панченко.

Rusfootball.info

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