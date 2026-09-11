Виктор Панченко объяснил, почему клубы РПЛ перестали разбрасываться деньгами на трансферы

"Ну не такая уж сдержанная — Бабаев в "Рубин" перешел, Титков — в "Локо", "Динамо" двух вингеров "на флажке" все же заполучило. Понятно, в лучшие времена брали больше, ажиотаж был соответствующий моменту. Сегодня наши клубы так финансами уже не разбрасываются", — заявил Панченко.
Отдельно специалист обратил внимание на медицинские обследования потенциальных новичков. По его словам, клубы стали особенно тщательно проверять футболистов перед заключением контрактов.
"Видите, как досконально относятся к медосмотру футболистов. Динамовцы забраковали двоих бразильцев, спартаковцы вчера Самородова. Хотя помню, как и моего сына Кирилла два дня "крутили" в ЦСКА, будто "космонавта". А уж когда дело касается латиноамериканцев, вообще нужен глаз да глаз. Здесь нет никакого подвоха, просто тщательный, профессиональный медосмотр. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку", — резюмировал Панченко.
Rusfootball.info