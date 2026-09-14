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Игрок "Динамо" с отрывом лидирует в РПЛ по передачам под удар

Стал известен список лидеров чемпионата по пасам под удар.
Фото: ФК "Динамо"
Атакующий полузащитник московского "Динамо" Бителло – с отрывом лидер РПЛ в этом сезоне по передачам под удар. На счету бразильца их уже 30.

Вторым по данному компоненту в текущем чемпионате является вингер "Спартака" Маркиньос (22). Топ-3 замыкают хавбеки махачкалинского "Динамо" Хуссем Мрезиг и "Ростова" Иван Комаров, в активе которых по 17 пасов под удар.

По 16 передач отдали защитник ЦСКА Данил Круговой, нападающий "Зенита" Максим Глушенков и защитник "Краснодара" Лукас Оласа.

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