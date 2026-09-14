Ледяхов считает, что у "Спартака" есть зависимость от Барко

Фото: ФК "Спартак"

У "Спартака" есть определенная зависимость от Барко, особенно в атакующих действиях. Он пропустил несколько игр, а "Спартак" без него против "Динамо" и в матче на Кубок России выглядел не лучшим образом. Но с "Ростовом" я бы не сказал, что какая-то зависимость была.