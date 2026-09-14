Ледяхов считает, что у "Спартака" есть зависимость от Барко

У "Спартака" есть определенная зависимость от Барко, особенно в атакующих действиях. Он пропустил несколько игр, а "Спартак" без него против "Динамо" и в матче на Кубок России выглядел не лучшим образом. Но с "Ростовом" я бы не сказал, что какая-то зависимость была.Да, начали тяжело первые 15 минут, но потом, когда забили первый гол, уже "Ростов" раскрылся, и игра пошла на встречных курсах", - сказал Ледяхов в эфире "Матч ТВ".
На данный момент Эсекьель Барко пропустил 4 матча подряд из-за тяжелой формы бронхита. В этот промежуток "Спартак" одержал победы над "Ростовом" (3:0) и "Родиной" (3:1), сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1) и потерпел поражение от московского "Динамо" (1:2).
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек провел за красно-белых 5 встреч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.