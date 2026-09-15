"Последние два года он уже деградировал в "Зените". Квеквескири - о Мостовом в "Локо"

"Для него важный и хороший шаг. Правильно, что он ушел. Потому что последние два года он уже деградировал в "Зените", и ему не давали играть.
Я считаю, что он не проиграл конкуренцию. С учетом лимита сейчас он точно должен был играть", - сказал Квеквескири в видео на канале VK ПРО СПОРТ.
Андрей Мостовой, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, присоенинился в это летнее трансферное окно к московскому "Локомотиву" на правах аренды. Официально клубы сообщили об этом 4 сентября, соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.
В составе "железнодорожников" 28-летний вингер принял участие в двух матчах РПЛ и отличился одним забитым мячом.