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"Последние два года он уже деградировал в "Зените". Квеквескири - о Мостовом в "Локо"

Экс-футболист ряда клубов РПЛ Ираклий Квеквескири поделился мнение о переходе вингера Андрея Мостового из "Зенита" в "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
"Для него важный и хороший шаг. Правильно, что он ушел. Потому что последние два года он уже деградировал в "Зените", и ему не давали играть.

Я считаю, что он не проиграл конкуренцию. С учетом лимита сейчас он точно должен был играть", - сказал Квеквескири в видео на канале VK ПРО СПОРТ.

Андрей Мостовой, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, присоенинился в это летнее трансферное окно к московскому "Локомотиву" на правах аренды. Официально клубы сообщили об этом 4 сентября, соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

В составе "железнодорожников" 28-летний вингер принял участие в двух матчах РПЛ и отличился одним забитым мячом.

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