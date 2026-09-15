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Генич высказался об игре Жедсона на позиции правого защитника

Популярный комментатор Константин Генич поделился мнением о выступлении хавбека "Спартака" Жедсона Фернандеша на позиции защитника.
Фото: ФК "Спартак"
"Не так много команд может использовать слабости Жедсона как правого защитника.

Это может сделать "Краснодар", это в какой-то степени может сделать ЦСКА. "Зенит" может. Но еще 14… 13 или там 12 команд не найдут эти слабости в игре Жедсона на фланге защиты", - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент. Шоу".

Жедсон Фернандеш присоединился к "Спартаку" прошлым летом, перейдя из турецкого "Бешикташа". Контракт с 27-летним португальцем был заключен на четыре года. В составе московской команды футболист провел 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Напомним, главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо использует Жедсона на позиции правого крайнего защитника.

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