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В "Сочи" сообщили, когда ожидают снятия запрета на трансферы от ФИФА

Гендиректор "Сочи" Сергей Новиков рассказал, что клуб погасил все задолженности.
Фото: ФК "Сочи"
"Технический момент, мы его уже решили. Поэтому трансферный бан скоро должны снять, думаю, завтра-послезавтра.

Все это было из-за платежа "Маккаби" за Неманью Стоича. Наш клуб все оплатил, все нормально. Мы связались с "Маккаби", уточнили все технические моменты, задолженность погасили", - сказал Новиков.

Напомним, трансферный запрет от ФИФА, наложенный на футбольный клуб "Сочи", действовал с 9 сентября.

По итогам 11 прошедших туров сочинская команда набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Превой лиги. От лидирующего в чемпионат "Нижнего Новгорода" сочинцы отстают на данный момент на шесть баллов.

В рамках 12-го тура "барсы" примут у себя дома "СКА-Хабаровск". Игра пройдет в пятницу, 18 сентября, на стадионе "Фишт" и начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС

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