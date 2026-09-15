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Аленичев возглавил команду из Первой лиги

Клуб объявил о возвращении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Пресс-служба тульского "Арсенала" объявила о возвращении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

Дмитрий Анатольевич уже тренировал тульскую команду с 2011 по 2015 год, пройдя с ней путь от любительской лиги до РПЛ. Позднее он возглавлял московский "Спартак" и "Енисей" из Красноярска.

Под руководством Аленичева "оружейники" провели 112 официальных матчей, в которых одержали 59 побед.

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