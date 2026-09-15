Пресс-служба тульского "Арсенала" объявила о возвращении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.
Дмитрий Анатольевич уже тренировал тульскую команду с 2011 по 2015 год, пройдя с ней путь от любительской лиги до РПЛ. Позднее он возглавлял московский "Спартак" и "Енисей" из Красноярска.
Под руководством Аленичева "оружейники" провели 112 официальных матчей, в которых одержали 59 побед.
Аленичев возглавил команду из Первой лиги
Клуб объявил о возвращении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.
Фото: ФК "Арсенал" Тула