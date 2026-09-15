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Гендиректор "Динамо" Пивоваров: трансферное окно было сложным, очень многое сорвалось

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о минувшем летнем трансферном окне.
Фото: ФК "Динамо"
"Трансферное окно было сложным. Очень многое сорвалось. Более 20 переговорных треков.

Но трудности в нашей работе не редкость. Какие-то рынки для нас попросту закрыты", - сказал Пивоваров.

В начале сентября московское "Динамо" сообщило о том, что клубу не удалось осуществить трансферы двух игроков — 25-летнего крайнего нападающего "Фламенго" Гонсало Платы и 23-летнего вингера Матеуса Мартинса из "Ботафого". Оба футболиста не смогли пройти медосмотр.

Бело-голубые набрали 16 очков в 8 стартовых турах РПЛ и занимают третью строчку в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"

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