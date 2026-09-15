"Мы 14 часов ехали в ###### (гребаном) поезде, чтобы это говно показать на поле? Я хочу гордиться моими пацанами. Я хочу узнавать мою команду. Я хочу, чтобы вы играли в ######## (офигенный) футбол — самый лучший в лиге [...] Я хочу видеть команду с двумя большими железными яйцами. Чтобы они жрали траву под ногами у вас", - сказал Челестини.
Второй сезон документального сериала о жизни московского футбольного клуба ЦСКА стартует 20 сентября на платформе Okko.
Челестини возглавлял "армейцев" с лета 2025 по май 2026 года. Под его руководством команда провела 40 матчей во всех турнирах, в окторых одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. При Челестини красно-синие завоевали Суперкубок России.
Источник: журналист Иван Карпов
"Хочу, чтобы соперник жрал траву". ЦСКА показал эмоциональную речь Челестини в раздевалке
Клуб показал отрывок из сериала "Мы — ЦСКА", в котором экс-тренер Фабио Челестини разнес игроков в раздевалке в перерыве матча с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА