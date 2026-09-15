Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин опубликовал в своем телеграм-канале расписание комментаторов на 9-й тур Российской Премьер-Лиги. На центральном матче предстоящего тура между московским "Спартаком" и воронежским "Факелом" доверено отработать Георгию Черданцеву и Тимуру Журавелю.
Игра между командами состоится завтра, 16 сентября, в Москве. Встреча пройдет на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:30 по местному времени.
Стал известен дуэт комментаторов на центральный матч 9-го тура РПЛ
Объявлены комментаторы, получившие назначение на игру "Спартак" - "Факел".
Фото: ФК "Спартак"