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В "Факеле" ответили на слухи об Абаскале и Семине: зачем расшатывать ситуацию?

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов опроверг информацию о возможном приглашении Гильермо Абаскаля или Юрия Семина на пост главного тренера команды.
Фото: Global Look Press/IMAGO/MANUEL GEISSER
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что воронежский клуб якобы сделал предложение бывшему наставнику "Спартака" Абаскалю. Также появилась информация о присутствии в шорт-листе "Факела" экс-тренера сборной России и "Локомотива" Семина.

Пименов заявил, что ни одна из этих кандидатур руководством клуба сейчас не рассматривается.

"Не рассматриваем кандидатуру Абаскаля. Не знаю, откуда это появилось, но сейчас из-за этого друг у друга время отнимаем", — сказал Пименов.

Спортивный директор подчеркнул, что команду продолжает готовить к ближайшему матчу Олег Василенко, поэтому разговоры о возможной смене главного тренера считает преждевременными.

"Что касается возможности приглашения Юрия Семина, у нас ничего такого не рассматривается, у нас есть тренер, он готовится к игре. Зачем перед игрой расшатывать ситуацию? Если что-то будет приниматься, то это будет общее решение, но сейчас это все преждевременно", — добавил Пименов.

Источник: "СЭ"

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