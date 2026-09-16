В "Факеле" ответили на слухи об Абаскале и Семине: зачем расшатывать ситуацию?

Пименов заявил, что ни одна из этих кандидатур руководством клуба сейчас не рассматривается.
"Не рассматриваем кандидатуру Абаскаля. Не знаю, откуда это появилось, но сейчас из-за этого друг у друга время отнимаем", — сказал Пименов.
Спортивный директор подчеркнул, что команду продолжает готовить к ближайшему матчу Олег Василенко, поэтому разговоры о возможной смене главного тренера считает преждевременными.
"Что касается возможности приглашения Юрия Семина, у нас ничего такого не рассматривается, у нас есть тренер, он готовится к игре. Зачем перед игрой расшатывать ситуацию? Если что-то будет приниматься, то это будет общее решение, но сейчас это все преждевременно", — добавил Пименов.
Источник: "СЭ"