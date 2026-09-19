Ташуев поддержал идею налога на иностранных тренеров: нужна градация

Российский тренер Сергей Ташуев подтвердил введение налога на иностранных тренеров в РПЛ.

Фото: ФК "Енисей"

А если ты ноунейм, неизвестно где поработавший, то налог должен быть большим, - приводит слова Ташуева телеграм-канал Sport Baza.

По словам Ташуева, введение налога возможно, но нужна градация.- Брать деньги за иностранных тренеров возможно. Но нужна градация. Если ты титулованный тренер, выиграл серьезные чемпионаты, условно хотя бы в топ-8 лиг или других ведущих странах, то один налог — небольшой.Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что российские клубы не поддержали введение налогов на иностранных тренеров, но дискуссия будет продолжена. Ранее сообщалась, что Российская Премьер-Лига может ввести для клубов налог за назначение иностранного тренера в размере около 10 миллионов рублей.На данный момент в чемпионате России работают пять иностранных специалистов: Хуан Карседо в московском "Спартаке", Франк Артига в "Рубине", Джонатан Альба в "Ростове", Срджан Благоевич в "Акроне" и Хуан Диас в столичной "Родине".