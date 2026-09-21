Талалаев: изначально настраивались на то, что у этого "Зенита" нужно отбирать очки

- До 20-й минуты видел, что "Балтика" играет в несвойственный ей футбол. Мы прикладывали все усилия, чтобы переломить ход встречи.
В принципе, изначально настраивались на то, что у этого "Зенита" нужно отбирать очки. А после финального свистка испытывал смешанные чувства.
Одним словом или определением их, пожалуй, и не описать, - приводит слова Талалаева "СЭ".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе уступила петербургскому "Зениту" со счетом 2:3, проигрывая по ходу встречи 0:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике, в составе хозяев - Брайан Хиль и Илья Петров.
После девяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 баллами в своем активе.