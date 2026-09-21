Мор оценил изменения в игре махачкалинского "Динамо"

- Махачкалинское "Динамо" очень здорово прибавило в комбинационном футболе по сравнению с прошлым сезоном.
Раньше махачкалинцы "ставили автобус", играли от обороны и не давали играть сопернику. Сейчас команда перестроилась, забивает красивые голы и где-то уже играет от себя, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
По итогам девяти сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 12 набранными очками в своем активе. Команда забила 15 мячей в 9 встречах - больше в чемпионате России забили лишь "Зенит" и "Спартак". В следующем туре махачкалинцы сыграют на выезде с "Оренбургом".
Напомним, что главным тренером команды с декабря прошлого года является Вадим Евсеев - на этом посту он сменил Хасанби Биджиева.