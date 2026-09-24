Угальде назвал трех фаворитов на "Золотой мяч"

Фото: ФК "Спартак"

Конечно, Месси заслуживает эту награду за чемпионат мира, Мбаппе за то, что много забивал. И, конечно, Кейн за то, что забил безумное количество голов, - приводит слова Угальде "Матч ТВ"

По словам Угальде, "Золотой мяч" заслуживают получить Месси, Мбаппе и Кейн.- Я не могу сказать, что сейчас слежу за вручением "Золотого мяча" так, как раньше. Всё довольно сильно изменилось, не могу сказать, что это очень интересно.Напомним, что ранее был объявлен список из 30 претендентов на звание лучшего футболиста 2026 года - "Золотой мяч" будет вручен в Лондоне, 26 октября.На чемпионате мира-2026 Лионель Месси забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи, Килиан Мбаппе записал в свой актив десять голов и четыре результативные передачи, а Харри Кейн - шесть голов и одну голевую передачу. Сборная Аргентины стала серебряным призером мундиаля, Англия - бронзовым, а Франция заняла четвертое место на турнире.