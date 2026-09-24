Защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес покинул расположение сборной Мексики из-за мышечного повреждения - он вернется в Москву и будет проходить восстановление, сообщает beIN Sports.
В нынешнем сезоне Сесар Монтес провел за московский "Локомотив" во всех турнирах четыре матча и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира-2026 центральный защитник вышел на поле в четырех встречах в составе сборной Мексики. Защитник выступает за московский клуб с сентября 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2029 года.
Футболист "Локомотива" получил травму в расположении сборной
Футболист московского "Локомотива" покинул расположение сборной из-за повреждения.
Фото: ФК "Локомотив"