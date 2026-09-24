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Газзаев рассказал, за что оштрафовал Вагнера Лава на 60 тысяч долларов

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как оштрафовал Вагнера Лава на 60 тысяч долларов.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Газзаева, Вагнер Лав был недоволен заменой и показал какие-то жесты скамейке, за что был оштрафован.

- Расскажу один случай. Матч с "Динамо". В первом тайме мы проигрывали, и я рано снял с игры Вагнера. Он был очень зол, даже, наверное, взбешен, показал какие-то жесты тренерской скамейке. А в раздевалке заявил мне: "Больше я в вашей команде не играю!". Надо было поставить на место.
Каким бы талантливым игроком он ни был, но дисциплина превыше всего. Оштрафовал Вагнера на 60 тысяч долларов, отправил в дубль, чтобы одумался, - приводит слова Газзаева "СЭ".

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 259 матчей и записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 результативные передачи. В составе московского клуба бразильский форвард становился обладателем Кубка УЕФА, четыре раза - чемпионом России и шесть раз завоевывал Кубок страны. В марте текущего года нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры.

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