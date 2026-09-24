Fan ID теперь и в Кубке России: действительно ли паспорт болельщика снизит посещаемость? Изучаем цифры

Стоит отметить, что Кубок долго продержался без Fan ID, ведь в РПЛ он появился с начала сезона-2022/23. Тогда многие фанатские движения объявили о бойкоте, а посещаемость резко упала:
Весна-2022 (перед введением Fan ID): средняя посещаемость – 11675 человек*;
Сезон-2022/23: 9426 человек (антирекорд с сезона-1994/95, если не брать ковидные времена);
Сезон-2023/24: 11162 человека в среднем на одном матче;
Сезон-2024/25: 12153 человека в среднем на одном матче;
Сезон-2025/26: 13635 человек в среднем на одном матче.
* - согласно данным Transfermarkt.
Отчетливо видно, что от сезона к сезону средняя посещаемость значительно растет, увеличивается и общее число зрителей. В сезон, когда Fan ID сделали обязательным для посещений матчей чемпионата России, общее число зрителей составило 2,262 млн человек, а по итогам прошлого сезона показатель вырос до 3,258 млн человек.
И всё же даже последние цифры далеки от тех, что были до введения новых правил посещения матчей и ковидных ограничений. Сразу после домашнего чемпионата мира-2018 повысился интерес к отечественному чемпионату, средняя посещаемость составила 16819 человек – абсолютный рекорд за всю историю. Но показатели росли и до этого – в сезоне-2017/18 матчи РПЛ посетили 3,349 млн человек, в среднем – 13957 зрителей на одной игре.
Но а что с Кубком России? Введение Fan ID на матчах РПЛ положительно отразилось на турнире – активные фанаты сместили акцент на этот турнир и это отразилось на общей посещаемости. Стоит взять во внимание и изменение формата турнира с разделением на Путь РПЛ и Путь регионов:
Общая посещаемость сезона-2017/18: 326901 человек*;
Общая посещаемость сезона-2018/19: 521058 человек;
Общая посещаемость сезона-2019/20: 392263 человек;
Общая посещаемость сезона-2022/23 (введение Fan ID на матчи РПЛ и изменение формата Кубка России): 902158 человек (5638 в среднем);
Общая посещаемость сезона-2023/24: 1137024 человек (6933 в среднем);
Общая посещаемость сезона-2024/25: 1225121 человек (7516 в среднем);
Общая посещаемость сезона-2025/26 (без учета Суперфинала): 1263719 человек (7998 в среднем);
* - согласно данным РФС.
Общий рост посещаемости в четыре раза даже при изменении формата – солидный результат. К тому же, стоит учитывать, что стадионы многих команд из Пути регионов вмещают в себя не более 5 тысяч зрителей, и это сказывается на общих цифрах. И все же важно зафиксировать, что на матчи команд РПЛ в Кубке ходит крайне много болельщиков, несмотря на то, что они проходят в будние дни. Нередко – в рабочие часы.
(В сезоне-2025/26)
Но теперь, возможно, о высокой посещаемости в Кубке, перформансах активных фанатов и старой атмосфере российского футбола придется забыть. Fan ID не пройдет бесследно. Однако Депутат Госдумы Светлана Журова уверяет, что все будет хорошо:
«Сейчас все спокойно, и люди говорят: «Зачем Fan ID, если и так хорошо?» Так, может, и стало хорошо, потому что есть Fan ID. Это надо спрашивать специалистов, которые отслеживают статистику.
Я просто понимаю, что оформить легко. Мы ходили на матч «Зенита», оформили со знакомыми. На ребенка вообще за пять минут сделать, взрослому чуть больше. Хотя раньше были проблемы, когда на детей не могли оформить. Сейчас все отработано, даже на стадионах можно делать Fan ID. Процедура несложная, все нюансы учтены», - приводит слова Журовой «Советский спорт».
С Журовой может поспорить экс-футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне российский тренер Андрей Канчельскис, да и ряд других заслуженных футболистов России наверняка поддерживают коллегу в его высказывании: «Они делают всё против футбола и против болельщиков. Негодяи просто берут и убивают всё, что можно. Раньше пойти на футбол — это было прекрасно, великолепно. А сейчас мне в аэропорту проще пройти, чем на футбол по телефону. Жулики», - приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».
А как вы относитесь к введению Fan ID на матчи Кубка?
Фотоматериалы: Rusfootball.info, news.ru