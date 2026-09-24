Fan ID теперь и в Кубке России: действительно ли паспорт болельщика снизит посещаемость? Изучаем цифры

Rusfootball.info - об очередных нововведениях в российском футболе.

«Сейчас все спокойно, и люди говорят: «Зачем Fan ID, если и так хорошо?» Так, может, и стало хорошо, потому что есть Fan ID. Это надо спрашивать специалистов, которые отслеживают статистику.