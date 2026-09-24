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"За хорошим стартом всегда следует просадка". Бояринцев - о "Краснодаре"

Бывший футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев поделился мнением о ситуации в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
"За хорошим стартом всегда следует просадка. Команда особо не заметила потерю Сперцяна, что удивительно — все-таки многолетний лидер. На первый план вышли другие ребята, тот же Кривцов.

Ничего страшного не вижу в этих ничейных результатах, сейчас пауза на сборные, передышка на руку "Краснодару", - сказал Бояринцев.

"Краснодар" стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с шести побед подряд, после чего три матча завершил вничью. Команда Мурада Мусаева набрала 21 очко и является единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата. От ближайших преследователей "быков" отделяют два балла.

10 октября в рамках 10-го тура краснодарцы примут у себя дома действующего чемпиона России петербургский "Зенит".

Источник: "Чемпионат"

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