"За хорошим стартом всегда следует просадка". Бояринцев - о "Краснодаре"

Бывший футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев поделился мнением о ситуации в "Краснодаре".

Фото: ФК "Краснодар"

Ничего страшного не вижу в этих ничейных результатах, сейчас пауза на сборные, передышка на руку "Краснодару", - сказал Бояринцев.