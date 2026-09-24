По данным источника, полузащитник Далер Кузяев успешно завершил медицинское обследование перед своим переходом в махачкалинское "Динамо".
33-летний игрок сейчас находится в Махачкале и готовится подписать контракт с дагестанским клубом по схеме "1+1".
В прошлом сезоне Кузяев играл за "Рубин". Хавбек принял участие в 19 матчах за команду в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны, но не отметился ни одним результативным действием.
Источник: Sport24
Кузяев прошел медобследование для махачкалинского "Динамо" - источник
Далер Кузяев близок к переходу в новый клуб.
Фото: ФК "Рубин"