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Кузяев прошел медобследование для махачкалинского "Динамо" - источник

Далер Кузяев близок к переходу в новый клуб.
Фото: ФК "Рубин"
По данным источника, полузащитник Далер Кузяев успешно завершил медицинское обследование перед своим переходом в махачкалинское "Динамо".

33-летний игрок сейчас находится в Махачкале и готовится подписать контракт с дагестанским клубом по схеме "1+1".

В прошлом сезоне Кузяев играл за "Рубин". Хавбек принял участие в 19 матчах за команду в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны, но не отметился ни одним результативным действием.

Источник: Sport24

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