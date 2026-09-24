Аршавин ответил, чего не хватает Глушенкову

Фото: ФК "Зенит"

Как игрок он один из лидеров " Зенита " точно, [но] ему не хватает стабильности, - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

По словам Аршавина, Глушенкову точно не хватает стабильности.- Во-первых, он специфичен. Насколько мы за время его в Российской Премьер-Лиге можем судить. Так-то лично я его мало знал, мало с ним общался.В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.По итогам девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками в своем активе.