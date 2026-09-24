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Аршавин ответил, чего не хватает Глушенкову

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршавина, Глушенкову точно не хватает стабильности.

- Во-первых, он специфичен. Насколько мы за время его в Российской Премьер-Лиге можем судить. Так-то лично я его мало знал, мало с ним общался.
Как игрок он один из лидеров "Зенита" точно, [но] ему не хватает стабильности, - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.

По итогам девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками в своем активе.

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