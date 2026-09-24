"Когда его назначили, то рассмешили народ". Мостовой - о главном тренере "Ростова"

"Что обсуждать, если он всю жизнь работал аналитиком? Когда его назначили главным тренером, то рассмешили народ.
В моей карьере было много таких сотрудников, но никто из них тренером не стал", - сказал Мостовой.
Ранее сегодня, 24 сентября, в СМИ появилась информация о том, что "Ростов" в ближайшее время расстанется с главным тренером команды Джонатаном Альбой.
Испанский специалист возглавляет южан с февраля 2025 года. Под его руководством ростовчане провели 67 матчей, в которых одержали 21 победу, 15 раз сыграли вничью и потерпели 31 поражение.
Источник: "СЭ"