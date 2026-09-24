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"Когда его назначили, то рассмешили народ". Мостовой - о главном тренере "Ростова"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Джонатана Альбы из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"Что обсуждать, если он всю жизнь работал аналитиком? Когда его назначили главным тренером, то рассмешили народ.

В моей карьере было много таких сотрудников, но никто из них тренером не стал", - сказал Мостовой.

Ранее сегодня, 24 сентября, в СМИ появилась информация о том, что "Ростов" в ближайшее время расстанется с главным тренером команды Джонатаном Альбой.

Испанский специалист возглавляет южан с февраля 2025 года. Под его руководством ростовчане провели 67 матчей, в которых одержали 21 победу, 15 раз сыграли вничью и потерпели 31 поражение.

Источник: "СЭ"

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