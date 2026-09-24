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В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном подписании Кузяева

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании Далера Кузяева.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Газизова, у клуба есть интерес к Кузяеву.

- Сегодня закрывается дозаявочное окно в РПЛ. Мало того, там непростая процедура. Надо еще подать в комитет по статусу игроков, который должен разрешить переход. Несложная история, но процедуры занимают время.
Это не просто — заявить игрока. Но еще раз могу сказать, что Далер Кузяев нам интересен, - приводит слова Газизова Sport24.

В прошлом сезоне Далер Кузяев выступал за казанский "Рубин", он провел за клуб во всех турнирах 19 матчей и не отметился результативными действиями. По окончании прошлого сезона полузащитник на правах свободного агента покинул клуб и на данный момент находится без команды.

Ранее Кузяев выступал за петербургский "Зенит", "Терек", французский "Гавр", и "Нефтехимик", также на его счету 51 матч в составе сборной России.

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