Тедеев отреагировал на информацию об интересе "Ростова"

Я открыт для предложений. Но неэтично сейчас говорить об этом — официальной информации об отставке Альбы нет, а я его очень уважаю", - сказал Тедеев.
Сегодня, 24 сентября, в СМИ появилась инфомрация, что в ближайшее время клуб покинет главный тренер Джонатан Альба.
Ранее Заур Тедеев входил в тренерский штаб Виталия Кафанова в "Ростове", а также был исполняющим обязанности главного тренера и занимал пост старшего тренера молодежной команды южан. Систему клуба специалист покинул летом 2022 года.
Напомним, последней командой в тренерской карьере Тедеева был тольяттинский "Акрон", с которым он расстался в мае этого года.
Источник: "Чемпионат"