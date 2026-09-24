Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Австрия
21:45
ИзраильНе начат
Сербия
21:45
ГрецияНе начат
Косово
21:45
ИрландияНе начат
Португалия
21:45
УэльсНе начат
Андорра
21:45
МальтаНе начат
Лихтенштейн
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
ДанияНе начат
Нидерланды
21:45
ГерманияНе начат

Тедеев отреагировал на информацию об интересе "Ростова"

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал новость о возможном назначении в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
"Конечно, "Ростов" — клуб, который мне очень близок. Я провел там четыре с половиной года. Но я не получал предложений. И для меня стало удивлением увольнение того же Джони.

Я открыт для предложений. Но неэтично сейчас говорить об этом — официальной информации об отставке Альбы нет, а я его очень уважаю", - сказал Тедеев.

Сегодня, 24 сентября, в СМИ появилась инфомрация, что в ближайшее время клуб покинет главный тренер Джонатан Альба.

Ранее Заур Тедеев входил в тренерский штаб Виталия Кафанова в "Ростове", а также был исполняющим обязанности главного тренера и занимал пост старшего тренера молодежной команды южан. Систему клуба специалист покинул летом 2022 года.

Напомним, последней командой в тренерской карьере Тедеева был тольяттинский "Акрон", с которым он расстался в мае этого года.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится