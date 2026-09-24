Бубнов оценил шансы "Спартака" на чемпионство в этом сезоне

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"У " Спартака " шансы на чемпионство какие, больше 50%? Больше, да. У "Спартака" и у " Динамо ", я считаю, больше 50%.

Одинаковые шансы у "Спартака" и "Динамо"? Примерно одинаковые", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".Московские "Динамо" и "Спартак" набрали по 19 очков по итогам 9 прошедших туров Российской Премьер-Лиги. На сегодняшний день обе команды делят второе и третье место в турнирной таблице.После международной паузы красно-белые сыграют на выезде против самарских "Крыльев Советов" в рамках 10-го тура чемпионата России.