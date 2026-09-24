Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Австрия
21:45
ИзраильНе начат
Сербия
21:45
ГрецияНе начат
Косово
21:45
ИрландияНе начат
Португалия
21:45
УэльсНе начат
Андорра
21:45
МальтаНе начат
Лихтенштейн
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
ДанияНе начат
Нидерланды
21:45
ГерманияНе начат

Бубнов оценил шансы "Спартака" на чемпионство в этом сезоне

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал шансы московского "Спартака" на золотые медали РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"У "Спартака" шансы на чемпионство какие, больше 50%? Больше, да. У "Спартака" и у "Динамо", я считаю, больше 50%.

Одинаковые шансы у "Спартака" и "Динамо"? Примерно одинаковые", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Московские "Динамо" и "Спартак" набрали по 19 очков по итогам 9 прошедших туров Российской Премьер-Лиги. На сегодняшний день обе команды делят второе и третье место в турнирной таблице.

После международной паузы красно-белые сыграют на выезде против самарских "Крыльев Советов" в рамках 10-го тура чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится