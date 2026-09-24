В пресс-службе РФС рассказали, что на товарищеский матч Россия — Иран в Казани реализовано более 26 тысяч билетов.
Игра состоится во вторник, 29 сентября, на стадионе "Казань Арена". Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
Напомним, также в рамках этого сбора команда Валерия Карпина встретится с национальной сборной Намибии 3 октября и сыграет 6 октября против Нигерии.
Источник: "СЭ"
Стало известно, сколько билетов реализовано на матч Россия - Иран
В РФС сообщили количество билетов, которые удалось продать на товарищескую игру между сборными России и Ирана.
Фото: ФК "Рубин"