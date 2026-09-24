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Стало известно, сколько билетов реализовано на матч Россия - Иран

В РФС сообщили количество билетов, которые удалось продать на товарищескую игру между сборными России и Ирана.
Фото: ФК "Рубин"
В пресс-службе РФС рассказали, что на товарищеский матч Россия — Иран в Казани реализовано более 26 тысяч билетов.

Игра состоится во вторник, 29 сентября, на стадионе "Казань Арена". Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

Напомним, также в рамках этого сбора команда Валерия Карпина встретится с национальной сборной Намибии 3 октября и сыграет 6 октября против Нигерии.

Источник: "СЭ"

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