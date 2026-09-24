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Мостовой: зачем мне "Ростов"? Чтобы проиграть три матча и выслушивать, что я виноват во всем?

Экс-полузащитник России Александр Мостовой ответил на вопрос о желании возглавить "Ростов".
Фото: ФК "Спартак"
"Зачем мне "Ростов"? Чтобы проиграть три матча и выслушивать, что я виноват во всем?

Футболисты ведь играют, не важно кто стоит на бровке. Если ребята сильные — будут наверху, если слабые — то будут как раньше", - сказал Мостовой.

Ранее в прессе появились слухи, что Джонатан Альба в ближайшее время может покинуть кресло главного тренера "Ростова".

Испанский специалист возглавил ростовскую команду после ухода Валерия Карпина в феврале прошлого года. В этом сезоне южане набрали 8 очков в 9 сыгранных турах и идут на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "СЭ"

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