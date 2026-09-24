Мостовой: зачем мне "Ростов"? Чтобы проиграть три матча и выслушивать, что я виноват во всем?

"Зачем мне "Ростов"? Чтобы проиграть три матча и выслушивать, что я виноват во всем?
Футболисты ведь играют, не важно кто стоит на бровке. Если ребята сильные — будут наверху, если слабые — то будут как раньше", - сказал Мостовой.
Ранее в прессе появились слухи, что Джонатан Альба в ближайшее время может покинуть кресло главного тренера "Ростова".
Испанский специалист возглавил ростовскую команду после ухода Валерия Карпина в феврале прошлого года. В этом сезоне южане набрали 8 очков в 9 сыгранных турах и идут на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "СЭ"