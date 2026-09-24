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"Краснодар" отказался от подписания экс-нападающего "МЮ" - источник

Краснодарцы не стали подписывать 26-летнего вингера.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Краснодар" отказался от подписания бывшего вингера дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Сообщается, что российскому клубу предложили услуги игрока, который является свободным агентом, однако переговоры между сторонами не продвинулись дальше предварительных обсуждений.

Этим летом 26-летний англичанин покинул "Манчестер Юнайтед" в связи с истечением контракта. За время, проведенное в чемпионате Англии, крайний нападающий также играл на правах аренды за "Челси" и "Астон Виллу".

Источник: "Чемпионат"

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