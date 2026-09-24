Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Австрия
21:45
ИзраильНе начат
Сербия
21:45
ГрецияНе начат
Косово
21:45
ИрландияНе начат
Португалия
21:45
УэльсНе начат
Андорра
21:45
МальтаНе начат
Лихтенштейн
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
ДанияНе начат
Нидерланды
21:45
ГерманияНе начат

Сенников: не сказал бы, что по игре "Локомотив" сильно разочаровал

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о результатах "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Сенникова, "Локомотив" по игре не разочаровал и у команды не было провальных игр.

- Не сказал бы, что по игре "Локомотив" сильно разочаровал.

Да, где-то проигрывали в один мяч некоторые матчи, но не могу сказать, что были провальные игры. Где-то не хватило опыта, мастерства в завершающей части, чтобы забить гол. Поэтому оказались внизу, - приводит слова Сенникова "Матч ТВ".

Напомним, что после девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с воронежским "Факелом", располагающимся на последней строчке в таблице.

По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата страны. В летнее трансферное окно команду покинули Дмитрий Воробьев, Артем Карпукас и Алексей Батраков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится