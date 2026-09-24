Сенников: не сказал бы, что по игре "Локомотив" сильно разочаровал

- Не сказал бы, что по игре "Локомотив" сильно разочаровал.
Да, где-то проигрывали в один мяч некоторые матчи, но не могу сказать, что были провальные игры. Где-то не хватило опыта, мастерства в завершающей части, чтобы забить гол. Поэтому оказались внизу, - приводит слова Сенникова "Матч ТВ".
Напомним, что после девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с воронежским "Факелом", располагающимся на последней строчке в таблице.
По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата страны. В летнее трансферное окно команду покинули Дмитрий Воробьев, Артем Карпукас и Алексей Батраков.