Комличенко удивился решению "Ростова" расстаться с Альбой

- Альба - хороший тренер. Он смог бы решить задачи, которые были поставлены перед командой. Тем удивлен, что руководство клуба приняло решение расстаться с Альбой.
Уверен, что Джонатан надолго не останется без работы, - цитирует Комличенко "СЭ".
Альба возглавлял "Ростов" с февраля 2025 года. В нынешнем чемпионате России команда набрала восемь очков за девять матчей и занимает 12-е место. После международной паузы ростовчане сыграют дома с "Акроном" - встреча 10-го тура запланирована на 9 октября.