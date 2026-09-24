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Комличенко удивился решению "Ростова" расстаться с Альбой

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал решение "Ростова" прекратить сотрудничество с Джонатаном Альбой.
Фото: ФК "Ростов"
Футболист отметил работу испанского специалиста и выразил удивление его уходом из донского клуба.

- Альба - хороший тренер. Он смог бы решить задачи, которые были поставлены перед командой. Тем удивлен, что руководство клуба приняло решение расстаться с Альбой.

Уверен, что Джонатан надолго не останется без работы, - цитирует Комличенко "СЭ".

Альба возглавлял "Ростов" с февраля 2025 года. В нынешнем чемпионате России команда набрала восемь очков за девять матчей и занимает 12-е место. После международной паузы ростовчане сыграют дома с "Акроном" - встреча 10-го тура запланирована на 9 октября.

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