Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Андорра
1 - 2 1 2
МальтаЗавершен
Австрия
3 - 1 3 1
ИзраильЗавершен
Сербия
1 - 2 1 2
ГрецияЗавершен
Косово
1 - 0 1 0
ИрландияЗавершен
Португалия
1 - 0 1 0
УэльсЗавершен
Лихтенштейн
0 - 2 0 2
ЛитваЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
ДанияЗавершен
Нидерланды
1 - 1 1 1
ГерманияЗавершен

Бояринцев - о трансфере Олейникова в ЦСКА: уже ничего не удивляет

Бывший футболист Денис Бояринцев прокомментировал переход полузащитника Ивана Олейникова из "Крыльев Советов" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Экс-игрок отметил, что ситуация с трансфером выглядит неоднозначно, но допустил, что желание Олейникова вернуться в московский клуб могло повлиять на его решение.

- Сейчас происходят такие ситуации, которые сложно комментировать. Уже ничего не удивляет, футболиста могут и по ходу сезона забрать, потому что контракт так составлен. Судить сложно.

Наверное, оправданием может служить то, что Иван хотел вернуться в родной клуб,- цитирует Бояринцева "Чемпионат".

Олейников перешёл в ЦСКА из "Крыльев Советов" в сентябре 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист прибыл в "Рубин" и провёл встречу с руководством казанского клуба, однако в итоге продолжил карьеру в армейской команде.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится