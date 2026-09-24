Бояринцев - о трансфере Олейникова в ЦСКА: уже ничего не удивляет

- Сейчас происходят такие ситуации, которые сложно комментировать. Уже ничего не удивляет, футболиста могут и по ходу сезона забрать, потому что контракт так составлен. Судить сложно.
Наверное, оправданием может служить то, что Иван хотел вернуться в родной клуб,- цитирует Бояринцева "Чемпионат".
Олейников перешёл в ЦСКА из "Крыльев Советов" в сентябре 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист прибыл в "Рубин" и провёл встречу с руководством казанского клуба, однако в итоге продолжил карьеру в армейской команде.