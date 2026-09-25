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Джику ответил, действительно ли он договорился со "Спартаком" о новом контракте

Защитник "Спартака" Александер Джику прокомментировал, действительно ли он договорился о новом контракте с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Джику, он хотел бы остаться в "Спартаке" подольше.

- Я эти новости не читал. Для меня это неправда.

Конечно, если получится остаться в "Спартаке" как можно дольше, я буду рад, - приводит слова Джику "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Александер Джику договорился с московским "Спартаком" о продлении контракта. Центральный защитник выступает за столичный клуб с сентября прошлого года, он провел за красно-белых во всех турнирах 39 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт 32-летнего ганца с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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