Джику ответил, действительно ли он договорился со "Спартаком" о новом контракте

- Я эти новости не читал. Для меня это неправда.
Конечно, если получится остаться в "Спартаке" как можно дольше, я буду рад, - приводит слова Джику "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Александер Джику договорился с московским "Спартаком" о продлении контракта. Центральный защитник выступает за столичный клуб с сентября прошлого года, он провел за красно-белых во всех турнирах 39 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт 32-летнего ганца с клубом рассчитан до конца текущего сезона.