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В РПЛ могут уволить еще одного тренера, ему дали один матч на исправление ситуации - источник

В РПЛ может случиться еще одна тренерская отставка.
Фото: ФК "Факел"
По информации источника, руководство "Факела" отправит Олега Василенко в отставку с поста главного тренера, если команда потерпит поражение от "Локомотива".

После девяти сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с тремя набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги "Факел" примет на домашнем стадионе московский "Локомотив", располагающийся на 14 строчке в таблице с 7 баллами. Воронежцы остаются единственной командой в чемпионате России, не одержавшей ни одной победы в нынешнем сезоне.

Источник: телеграм-канал Sport Baza.

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