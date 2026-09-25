По информации источника, руководство "Факела" отправит Олега Василенко в отставку с поста главного тренера, если команда потерпит поражение от "Локомотива".
После девяти сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с тремя набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги "Факел" примет на домашнем стадионе московский "Локомотив", располагающийся на 14 строчке в таблице с 7 баллами. Воронежцы остаются единственной командой в чемпионате России, не одержавшей ни одной победы в нынешнем сезоне.
Источник: телеграм-канал Sport Baza.
В РПЛ могут уволить еще одного тренера, ему дали один матч на исправление ситуации - источник
В РПЛ может случиться еще одна тренерская отставка.
Фото: ФК "Факел"