В сборной Ирана заявили о готовности сыграть с Россией основным составом

В пресс-службе сборной Ирана ответили, будет ли национальная команда играть с Россией основным составом.

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- Команда прибудет в Казань в субботу. Наша команда сыграет с Россией основным составом, только несколько молодых игроков будут в олимпийской сборной на Азиатских играх, - приводит слова пресс-службы сборной Ирана "Матч ТВ"

По словам пресс-службы, Иран сыграет с Россией основным составом.Напомним, что во вторник, 29 сентября, национальная команда России сыграет со сборной Ирана в Казани, старт товарищеской встречи запланирован на 19:30 по московскому времени.Последняя очная встреча национальных команд завершилась победой России со счетом 2:1 - матч состоялся 10 октября прошлого года, также команды встречались в 2023 году и сыграли вничью 1:1.