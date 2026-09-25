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В сборной Ирана заявили о готовности сыграть с Россией основным составом

В пресс-службе сборной Ирана ответили, будет ли национальная команда играть с Россией основным составом.
Фото: GETTY IMAGES
По словам пресс-службы, Иран сыграет с Россией основным составом.

- Команда прибудет в Казань в субботу. Наша команда сыграет с Россией основным составом, только несколько молодых игроков будут в олимпийской сборной на Азиатских играх, - приводит слова пресс-службы сборной Ирана "Матч ТВ".

Напомним, что во вторник, 29 сентября, национальная команда России сыграет со сборной Ирана в Казани, старт товарищеской встречи запланирован на 19:30 по московскому времени.

Последняя очная встреча национальных команд завершилась победой России со счетом 2:1 - матч состоялся 10 октября прошлого года, также команды встречались в 2023 году и сыграли вничью 1:1.

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