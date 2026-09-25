Сегодня, 25 сентября, утром "Зенит" прилетел в Китай для участия в товарищеском матче с "Шанхай Шэньхуа". Игра пройдет в Шанхае на стадионе "Цзиньшань" 27 сентября, начало - в 15:00 по московскому времени.
Напомним, в Китай отправились 19 игроков петербургской команды.
Сине-бело-голубые набрали 18 очков в 9 стартовых турах РПЛ и ушли на международную паузу, занимая пятое место в турнирной таблице.
"Зенит" прилетел в Китай
Петербургская команда добралась до Китая, где проведет товарищеский матч.
Фото: ФК "Зенит"