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"Зенит" прилетел в Китай

Петербургская команда добралась до Китая, где проведет товарищеский матч.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 25 сентября, утром "Зенит" прилетел в Китай для участия в товарищеском матче с "Шанхай Шэньхуа". Игра пройдет в Шанхае на стадионе "Цзиньшань" 27 сентября, начало - в 15:00 по московскому времени.

Напомним, в Китай отправились 19 игроков петербургской команды.

Сине-бело-голубые набрали 18 очков в 9 стартовых турах РПЛ и ушли на международную паузу, занимая пятое место в турнирной таблице.

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