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Бояринцев прокомментировал старт "Динамо" в этом сезоне РПЛ

Российский тренер Денис Бояринцев высказался об игре московского "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" долго раскачивалось, в первых матчах нащупывали игру. Но все знают, что Шварц — опытный тренер, а первое время ушло на перестройку. В последних матчах не пропускают, хорошая игра Лунева, обыграли "Спартак".

"Динамо" разогналось, в хорошей форме, уже шесть побед подряд, команда находится на правильном пути.

Их место в таблице не удивляет — хороший состав, Тюкавин еще не все мячи забил. Сейчас у него четыре гола, но он мог и больше забивать, моментов достаточно. Шварц может довести команду до призовых мест в этом сезоне", - сказал Бояринцев.

Московское "Динамо" набрало 19 очков в 9 стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Сандро Шварца находится на данный момент на третьей строчке в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. На международную паузу бело-голубые ушли, одержав пять побед подряд в чемпионате.

Напомним, Шварц вернулся в московский клуб в мае и подписал контракт на три года, до лета 2029-го.

11 октября "Динамо" сыграет на выезде против казанского "Рубина" в рамках 10-го тура РПЛ. Матч пройдет на "Ак Барс Арене" и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

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