Бояринцев прокомментировал старт "Динамо" в этом сезоне РПЛ

"Динамо" разогналось, в хорошей форме, уже шесть побед подряд, команда находится на правильном пути.
Их место в таблице не удивляет — хороший состав, Тюкавин еще не все мячи забил. Сейчас у него четыре гола, но он мог и больше забивать, моментов достаточно. Шварц может довести команду до призовых мест в этом сезоне", - сказал Бояринцев.
Московское "Динамо" набрало 19 очков в 9 стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Сандро Шварца находится на данный момент на третьей строчке в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. На международную паузу бело-голубые ушли, одержав пять побед подряд в чемпионате.
Напомним, Шварц вернулся в московский клуб в мае и подписал контракт на три года, до лета 2029-го.
11 октября "Динамо" сыграет на выезде против казанского "Рубина" в рамках 10-го тура РПЛ. Матч пройдет на "Ак Барс Арене" и начнется в 19:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"