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Скалони назвал нового капитана сборной Аргентины после ухода Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, кто станет новым капитаном команды.
Фото: Getty Images
"Капитаном будет Ромеро. Он и так был третьим капитаном после Лео и Отаменди.

Есть Эмилиано [Мартинес], который тоже может носить повязку. Родриго [Де Поль] – хотя он и пропустит эти два матча – тоже может быть капитаном. Лаутаро [Мартинес] тоже может им быть. Но Ромеро – правильный выбор", - сказал Cкалони на пресс-конференции.

В текущую международную паузу сборная Аргентины проведет три товарищеских матча. Соперниками команды Лионеля Скалони станут сборные Боливии, Буркина-Фасо и Бенина. Игра против Бенина станет прощальной для 39-летнего нападающего Лионаля Месси в футболке национальной команды.

Месси дебютировал за аргентинцев в августе 2005 года. За это время он провел 207 матчей, в которых забил 125 голов и сделал 68 ассистов.

Источник: TyC Sports

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