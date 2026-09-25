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"Балтика" в полном составе посетит матч сборной России

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов сообщил, что клуб получил приглашение на товарищеский матч сборной России с Ираном.
Фото: ФК "Балтика"
"Вчера наша команда приступила к тренировкам на базе в Кратове, а 29 сентября улетает в Казань.

По приглашению РФС мы в полном составе посетим матч сборной России против Ирана, за что большое спасибо футбольному союзу и [генеральному секретарю РФС] Максиму Львовичу Митрофанову", - сказал Измайлов.

Напомним, во время проведения подготовительного сбора в Казани 3 октября "Балтика" проведет два товарищеских матча. Соперниками команды Андрея Талалаева станут "Рубин" и "Нефтехимик".

Килининградцы набрали 11 очков по итогам 9 стартовых туров Российской Премьер-Лиги и ушли на международную паузу, располагаясь в середине турнирной таблицы, на 8-й строчке.

Источник: "Матч ТВ"

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