"Балтика" в полном составе посетит матч сборной России

По приглашению РФС мы в полном составе посетим матч сборной России против Ирана, за что большое спасибо футбольному союзу и [генеральному секретарю РФС] Максиму Львовичу Митрофанову", - сказал Измайлов.
Напомним, во время проведения подготовительного сбора в Казани 3 октября "Балтика" проведет два товарищеских матча. Соперниками команды Андрея Талалаева станут "Рубин" и "Нефтехимик".
Килининградцы набрали 11 очков по итогам 9 стартовых туров Российской Премьер-Лиги и ушли на международную паузу, располагаясь в середине турнирной таблицы, на 8-й строчке.
Источник: "Матч ТВ"