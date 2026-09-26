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Нобоа: надеюсь, в ближайшие пять лет "Рубин" станет чемпионом

Экс-футболист "Рубина" Кристиан Нобоа оценил нынешние результаты казанцев.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Нобоа, ему приятно видеть "Рубин" на шестом месте, но он надеется, что в ближайшие пять лет команда станет чемпионом.

- В "Рубине" я провел лучшие годы в своей карьере. Я слежу за результатами команды. Мне приятно видеть "Рубин" на шестом месте, но я хочу видеть команду на первой строчке.
Надеюсь, в ближайшие пять лет "Рубин" станет чемпионом, - приводит слова Нобоа Metaratings.

Кристиан Нобоа выступал за казанский "Рубин" с 2007 по 2011 год, также он был игроком петербургского "Зенита" и "Сочи". В составе казанцев полузащитник дважды становился чемпионом России и завоевывал Суперкубок страны.

По итогам девяти сыгранных туров казанцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Ранее сообщалось, что руководство рассматривает варианты с назначением нового главного тренера, на данный момент команду возглавляет Франк Артига.

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