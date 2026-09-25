Участие Вендела в матче с "Краснодаром" под вопросом: Семак раскрыл состояние бразильца

Фото: Гусев Артём, "Чемпионат"

"Вендел работает индивидуально. Остался в Санкт-Петербурге, потому что не может играть. Анатолий Тимощук остался работать с ним. Пока Вендел в индивидуальном режиме, а там уже посмотрим. Сначала лечение, затем тренажерный зал, потом уже беговая работа", — рассказал Семак.