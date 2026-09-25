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Участие Вендела в матче с "Краснодаром" под вопросом: Семак раскрыл состояние бразильца

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Вендел пройдет обследование, после которого станет понятна вероятность его участия в матче с "Краснодаром".
Фото: Гусев Артём, "Чемпионат"
Бразильский полузащитник не отправился вместе с "Зенитом" в Китай и остался восстанавливаться в Санкт-Петербурге. Сейчас футболист занимается по индивидуальной программе под руководством Анатолия Тимощука.

"Вендел работает индивидуально. Остался в Санкт-Петербурге, потому что не может играть. Анатолий Тимощук остался работать с ним. Пока Вендел в индивидуальном режиме, а там уже посмотрим. Сначала лечение, затем тренажерный зал, потом уже беговая работа", — рассказал Семак.

Наставник петербуржцев пока не готов сказать, успеет ли полузащитник восстановиться к встрече с "Краснодаром".

"Пока сложно сказать. У него будет обследование, после которого станет ясно, что ему можно делать", — добавил Семак.

27 сентября "Зенит" проведет товарищеский матч с "Шанхай Шэньхуа". Встреча 10-го тура РПЛ с "Краснодаром" состоится 10 октября на "Ozon Арене".

Источник: "Спорт-Экспресс"

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