Участие Вендела в матче с "Краснодаром" под вопросом: Семак раскрыл состояние бразильца

"Вендел работает индивидуально. Остался в Санкт-Петербурге, потому что не может играть. Анатолий Тимощук остался работать с ним. Пока Вендел в индивидуальном режиме, а там уже посмотрим. Сначала лечение, затем тренажерный зал, потом уже беговая работа", — рассказал Семак.
Наставник петербуржцев пока не готов сказать, успеет ли полузащитник восстановиться к встрече с "Краснодаром".
"Пока сложно сказать. У него будет обследование, после которого станет ясно, что ему можно делать", — добавил Семак.
27 сентября "Зенит" проведет товарищеский матч с "Шанхай Шэньхуа". Встреча 10-го тура РПЛ с "Краснодаром" состоится 10 октября на "Ozon Арене".
Источник: "Спорт-Экспресс"