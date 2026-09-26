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Энрике - о матче с "Шанхай Шэньхуа": хочется показать местным, что такое "Зенит"

Легионер "Зенита" Луис Энрике высказался о предстоящем товарищеском матче с "Шахнай Шэньхуа".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Энрике, предстоящий матч важен для подготовки команды.

- С одной стороны, она товарищеская, с другой — она важна для подготовки. В чемпионате у нас впереди сложные игры, важно не терять форму.
Ну и хочется показать местным болельщикам, что такое "Зенит", - приводит слова Энрике "Матч ТВ".

Завтра, 27 сентября, петербургский "Зенит" в Шанхае проведет товарищескую встречу с "Шанхай Шэньхуа", который ранее возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по московскому времени.

После девяти сыгранных туров петербуржцы занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. Шанхайский клуб располагается на восьмой строчке в таблице чемпионата Китая с 31 набранным баллом после 26 туров.

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