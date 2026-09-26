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Ледяхов - о будущем Дзюбы: "Спартак" смотрит в будущее, а не в прошлое

Экс-тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о решении красно-белых не подписывать Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Ледяхова, у "Спартака" укомплектована линия нападения и Дзюба не нужен команде.

- Какой смысл "Спартаку" подписывать Дзюбу? У них есть Угальде, недавно взяли Даку.

Эта линия хорошо укомплектована, это чисто логически правильно — Артём команде не нужен. Тем более Дзюба не молодой футболист, он уже в возрасте. "Спартак" смотрит в будущее, а не в прошлое — всё логично, - приводит слова Ледяхова "Чемпионат".

Ранее Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда Артема Дзюбы, рассказал, что большинство людей в "Спартаке" не возражали против подписания нападающего, однако против выступил спортивный директор Франсис Кахигао. Дзюба отмечал, что хотел бы вернуться в стан красно-белых и завершить карьеру в московском клубе.

По итогам прошлого сезона Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны.

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