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Сборная Грузии объявила об уходе главного тренера

Пресс-служба Федерации футбола Грузии объявила об уходе главного тренера сборной в отставку.
Фото: Global Look Press
Французский тренер Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии. Новым тренером команды стал Рамаз Сванадзе, контракт с ним заключен до конца 2028 года.

Напомним, что Саньоль руководил национальной командой Грузии с 2021 года - под его руководством сборная впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы в 2024 году и дошла до стадии плей-офф.

Новый наставник сборной Грузии Сванадзе ранее работал в молодежной сборной Грузии. Команда под его руководством дважды доходила до финальной стадии молодежного чемпионата Европы.

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