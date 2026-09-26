Сборная Грузии объявила об уходе главного тренера

Пресс-служба Федерации футбола Грузии объявила об уходе главного тренера сборной в отставку.

Фото: Global Look Press

Французский тренер Вилли Саньоль покинул пост главного тренера сборной Грузии, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии. Новым тренером команды стал Рамаз Сванадзе, контракт с ним заключен до конца 2028 года.



Напомним, что Саньоль руководил национальной командой Грузии с 2021 года - под его руководством сборная впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы в 2024 году и дошла до стадии плей-офф.



Новый наставник сборной Грузии Сванадзе ранее работал в молодежной сборной Грузии. Команда под его руководством дважды доходила до финальной стадии молодежного чемпионата Европы.